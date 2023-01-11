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Рейсовый автобус горел на улице Новосёлов в Пскове

Рейсовый автобус загорелся утром в Пскове сегодня, 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Сообщение о возгорании на улице Новоселов поступило на пульт управления в 7:31. В результате пострадала передняя часть автобуса, водительская кабина также повреждена огнем. Предварительная причина возгорания – авариный режим работы электрооборудования передней части автобуса.

В 7:35 на место происшествия выехали сотрудники пожарной охраны. Всего для ликвидации возгорания было привлечено 13 человек и пять единиц техники. Пострадавших нет.