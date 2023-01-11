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Пскович предстанет перед судом за покупку медзаключения для получения водительских прав

Житель Пскова предстанет перед судом за покупку бланка медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами для получения водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В начале марта 2021 года у 58-летнего жителя Пскова заканчивался срок действия водительского удостоверения, в связи с чем ему необходимо было повторно пройти медицинскую комиссию, однако последний состоял на учете у врача-психиатра.

В период с 15 по 21 марта 2021 года мужчина приобрел у неизвестного за 4000 рублей бланк медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, выданного ООО «Медпрофи» на его имя с внесенными сведениями о прохождении медицинской комиссии и получении допуска к управлению транспортными средствами. Данный документ пскович предъявил инспектору МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд.