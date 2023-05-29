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Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. ФОТО

Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вечером 31 мая в 18 45 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома № 43 по улице Труда города Пскова пьяный мужчина ходит с голым торсом по двору и пытается уехать на автомобиле.

К указанному дому незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции. Увидев полицейских, мужчина сел в автомобиль и совершил наезд на одного из патрульных, после чего начал скрываться.

Сотрудники полиции передали ориентировку и вызвали подкрепление. На помощь сотрудникам ППСП выдвинулись три экипажа дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города Пскова, которые начали преследование автомобиля Opel Astra.

Правонарушитель на требования полицейских об остановке не реагировал, выезжал на полосы, предназначенные для встречного движения, создавал реальную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения и сотрудникам полиции. В ходе преследования водитель Opel Astra столкнулся с несколькими патрульными и гражданскими автомобилями.

Для остановки транспортного средства, полицейские произвели один предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам, после чего у дома № 1 по улице Алмазной преследуемый автомобиль остановили.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции № 1 «Завеличье» УМВД России по городу Пскову. В отношении него составили административные материалы по части 1 статьи 12. 26, части 1 статьи 12. 27, части 2 статьи 12. 25 КоАП РФ. В дальнейшем мужчину 1986 года рождения передали в специализированное медицинское учреждение.

Материал, по факту наезда на сотрудника полиции, будет передан в следственные органы для принятия процессуального решения.