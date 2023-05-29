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Затопивший лодку с паломниками пскович ответил в суде за смерть одного из пассажиров

59-летнего жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при управлении водным транспортом, что повлекло смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

15 февраля 2022 года собственник маломерного моторного судна особой конструкции «Бриз-600» с восемью пассажирами на борту двигался по акватории реки Толбы в направлении острова имени Залита. Избрав небезопасный скоростной режим, мужчина не справился с управлением и выехал на покрытый сплошным льдом участок реки.

При попытке судоводителя вернуть судно на первоначальный курс путем маневрирования, произошло частичное разрушение ледяной поверхности по правому борту судна, обусловившее возникновение нештатного крена на правый борт и нарушения центра масс судна в результате перемещения пассажиров с левого борта на правый, вследствие чего судно перевернулось через правый борт, в дальнейшем его затопило.

Судоводитель и перевозимые им пассажиры оказались в воде, при этом семи пассажирам и водителю удалось самостоятельно выбраться на берег, а один человек не смог покинуть кабину и скончался на месте происшествия от асфиксии при утоплении.

Потерпевшие в ходе судебного следствия отмечали, что «лодка ехала небыстро», пассажирам предлагали спасательные жилеты, которые никто не стал надевать, после затопления водитель нырял в воду, но не смог найти восьмого пассажира, к подсудимому претензий никто не имеет, назвали случившееся несчастным случаем.

Суд признал мужчину виновным и с учётом наличия смягчающих вину обстоятельств назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Ранее сообщалось, что в аэролодке находились паломники.