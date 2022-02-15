Происшествия

Человек погиб из-за опрокидывания аэролодки на реке Толба в Псковской области

Человек погиб в результате опрокидывания аэролодки в акватории реки Толба в Псковской области. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, инцидент произошел сегодня, 15 февраля.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

На момент случившегося в лодке находилось девять человек - паломников, следовавших на остров Залита на Псковском озере. В дороге транспортное средство опрокинулись, находившиеся в нем люди начали тонуть, один из них не смог выплыть.

«Вблизи населенного пункта Толбица Псковского района на реке Толба произошло опрокидывание аэролодки "Бриз-600", судно особой конструкции, в котором находились девять человек, один человек погиб. По данным ведомства, восемь человек самостоятельно выбрались на берег, их местный житель доставил на остров имени Залита» , - цитирует ТАСС сообщение ГУ МЧС по Псковской области.