Происшествия

В Псковской области возбудили дело в связи с гибелью человека на реке Большая Толба

В Псковской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью человека на реке Большая Толба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

15 февраля транспортное средство под управлением его владельца следовало по акватории реки Большая Толба из деревни Толбица на остров Залита с восемью пассажирами на борту. По ходу движения произошло столкновение с льдиной, в результате чего аэролодка накренилась и часть пассажиров оказалась в воде.

«Судоводитель и граждане, находившиеся на борту смогли оперативно извлечь из воды оказавшихся в воде людей, но один из мужчин оказался в условиях несовместимых с жизнью и погиб», - отметили в ведомстве. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Следователь Псковского следственного отдела на транспорте произвел осмотр места происшествия, допросил водителя транспортного средства и пассажиров, назначил необходимые экспертизы, организовал комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Смотрите также Человек погиб из-за опрокидывания аэролодки на реке Толба в Псковской области

Напомним, в аэролодке находились паломники.