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Предприниматель получил предупреждение за продажу контрафактных запчастей в Пскове

Предпринимателю в Пскове назначили административное наказание в виде предупреждения за продажу контрафактных запчастей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото из материалов дела

УМВД России по городу Пскову обратилось в суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконное использование товарных знаков «Lada» и «Ладья в овале» - №№273155, 276520, правообладателем которых является акционерное общество «Автоваз».

В судебном заседании предприниматель признал факт совершения административного правонарушения, просил учесть ничтожное количество выявленного контрафактного товара относительно всего объема продаваемого товара, совершение правонарушения впервые, отсутствие умысла. Пояснил, что на момент приемки спорного товара его подлинность не вызвала подозрений. Подтвердил, что в торговой точке предпринимателем реализуется более 1000 наименований товара, выявленное количество контрафактного товара очень маленькое, всего два наименования в количестве трех штук.

Как следовало из материалов дела, на основании заявления акционерного общества «Лада-Имидж», сотрудниками управления в магазине автозапчастей, принадлежащего предпринимателю, установлен факт нахождения в продаже товара - подшипников ступицы колеса, на упаковке которых наклеен стикер с обозначением, схожим с товарными знаками «Ладьи в овале» и «Lada» с признаками контрафактности.

Суд установил, что спорный товар является контрафактным, упаковка товара содержит обозначения схожие до степени смешения с зарегистрированными вышеуказанными товарными знаками АО «Автоваз».

Поскольку указанный товар с использованием на его упаковке обозначения, сходного до степени смешения с указанными выше товарными знаками, без разрешения правообладателя находился на реализации в магазине автозапчастей «РенАвто», принадлежащем предпринимателю, то имеет место событие административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

Основываясь на принципе справедливости, принимая во внимание привлечение предпринимателя к административной ответственности впервые, незначительный объем контрафактной продукции, раскаяние, суд посчитал возможным в рассматриваемом случае заменить предусмотренное санкцией части 2 статьи 14.10 КоАП РФ основное наказание в виде административного штрафа, предупреждением.