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Нетрезвых водителей выявили сотрудники Госавтоинспекции в Великолукском районе

Нетрезвых водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за пьяное вождение, выявили сотрудники Госавтоинспекции в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Остовец Великолукского района вечером 11 мая инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Chevrolet. Оказалось, что им управлял 40-летний житель Великих Лук, находившийся в нетрезвом состоянии.

А днем 13 мая по деревне Переслегино Великолукского района на автомашине ВАЗ-2106 ехал местный житель 1987 года рождения, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет. Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств учитывать, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять должный контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. В результате, малейшая оплошность на дороге, допущенная водителем в таком состоянии, может стоить кому-то жизни!» - добавили в ведомстве.