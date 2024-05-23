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Женщина ушибла голову при падении в автобусе в Пскове

Женщина получила травму при падении в городском автобусе в Пскове 7 июня. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 8.50 у дома №73 на улице Коммунальной.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Водитель автобуса МАЗ, мужчина 1961 года рождения, применил резкое торможение. В результате упала пассажирка в салоне транспортного средства - женщина 1964 года рождения, она получила ушиб головы.

Госпитализация не потребовалась. Материал проверки находится в Госавтоинспекции.