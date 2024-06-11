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Кондуктор сломала позвоночник при падении в автобусе в Псковской области

Кондуктор получила перелом позвонков при падении в автобусе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной инспекции труда в регионе.

«Поступило извещение о несчастном случае на государственном предприятии Псковской области "Псковпассажиравтотранс". На рабочем месте в салоне автобуса при резком торможении из-за столкновения двух транспортных средств 68-летняя кондуктор упала, в результате чего получила ушиб тазобедренного сустава и перелом позвонков», - отметили в инспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится расследование несчастного случая.