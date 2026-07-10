На трассе Толкачево – Себеж – Заситино укладывают верхний слой асфальта

Ремонт участка трассы Толкачево – Себеж – Заситино выходит на финишную прямую. С 18-го по 33-й километр укладывают верхний слой асфальта, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Специалисты уже отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий слой и приступили к верхнему. Параллельно подрядная организация занимается укреплением обочин.



Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На ремонт выделено 310 миллионов рублей из федерального бюджета. Завершить работы планируют уже в сентябре.