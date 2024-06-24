АвтоМир / Происшествия

Более 25 правонарушений выявили во время профилактического рейда в Великих Луках

26 административных нарушений выявили во время профилактического рейда сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Рейд был направлен на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями, пешеходами и другими участниками дорожного движения.

В ходе мероприятия утром 13 июля у дома №94 по проспекту Гагарина и дома №69 по улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках с участием журналистов была проведена массированная отработка автотранспортных средств в целях выявления грубых нарушений ПДД РФ участниками дорожного движения.

С водителями проводились разъяснительные беседы и вручались листовки, предоставленные управлением Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.