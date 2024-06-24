АвтоМир / Происшествия

Действия трижды судимого пьяного водителя пресекли подростки в Пскове

Бдительные подростки пресекли преступные действия 38-летного пьяного водителя-рецидивиста в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Фото: архив ПЛН

Двое школьников 2 июня увидели подъезжающую к парковке магазина на улице Коммунальной, 48 Audi. Из автомобиля вышел мужчина, шаткой походкой он направился в магазин. По возвращении он сел в машину и направился в сторону центра города.

Об этом подростки сообщили в отдел полиции. Благодаря их гражданской позиции действия пьяного водителя пресекли сотрудники ГИБДД. При освидетельствовании в выдыхаемом у нарушителя воздухе установлено 1,260 мг/л паров этилового спирта.

За аналогичные преступления преступник осуждался 3 раза, в том числе к наказанию в виде лишения свободы. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управления транспортными средствами до 6 лет.