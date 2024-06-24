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В Пыталово водитель ВАЗа выплатит 200 000 подростку, на которого упала сбитая опора ЛЭП

Пыталовская районная прокуратура завершила расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 17-летний житель Пыталовского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В марте этого года на стоянке в городе Пыталово водитель автомобиля ВАЗ-2107 потерял управление и врезался в препятствие (опору линии электропередачи), которая от удара сдвинулась и упала на несовершеннолетнего, сидевшего на скамейке. Подросток получил травмы средней тяжести.

Прокуратура установила, что виновником аварии является водитель автомобиля, на которого возложена обязанность возмещения вреда как на владельца источника повышенной опасности. В связи с этим прокуратура Пыталовского района направила в суд иск о взыскании с виновного компенсации морального вреда.

Пыталовский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с виновника ДТП 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного пострадавшему подростку.