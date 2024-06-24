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Почти 50 автомобилистов в Пскове наказали за нарушение правил тонировки

47 автомобилистов в Пскове привлекли к ответственности за нарушение правил тонировки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Управление Госавтоинспекции Псковской области продолжает проводить рейды по пресечению административным правонарушений, связанных со светопропускаемостью стекол транспортных средств и превышением допустимого уровня шума транспортных средств.

В ходе проведения рейдов в городе Пскове остановили более 150 автомобилей. К административной ответственности привлечены 47 водителей по части 3 примечанию 1 статьи 12.5 КоАП РФ (установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), на месте 15 водителей устранили тонировку. Также к административной ответственности привлечены 7 водителей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей).

C 8 октября текущего года в Пскове проходит профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.



Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверяют допустимый уровень шума, издаваемого транспортными средствами, с помощью специальных сертифицированных приборов.

По установленным стандартам передние боковые и лобовое стекла должны пропускать не менее 70% света.

Рейды по обеспечению дорожной безопасности в Псковской области будут продолжены.