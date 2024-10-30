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Псковский суд оставил в силе приговор экс-подполковнику полиции за смертельное ДТП

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного подполковника полиции, заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрия Шестакова и его защитника на приговор Псковского городского суда и оставил ее без удовлетворения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно приговору, Юрий Шестаков, на период совершения преступления являвшийся сотрудником ГИБДД, при выполнении поворота на улицу Чудскую в городе Пскове с нарушением ПДД допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, в результате чего одному пешеходу был причинен легкий вред здоровью, второй пешеход получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

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Суд назначил Шестакову наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами на 1,5 года. Кроме того, с осужденного взыскали 1,7 миллиона рублей в пользу матери погибшего ребенка.

Псковским областным судом приговор Псковского городского суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного и его защитника - без удовлетворения.