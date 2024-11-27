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Жителя Новосокольнического района лишили автомобиля за вождение в пьяном виде

Новосокольнический районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ранее, в мае 2024 года, мужчину осудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ и приговорили к 250 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

В октябре 2024 года его остановили сотрудники ГИБДД и в тот же день отстранили от управления автомобилем. После этого гражданин прошёл освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у мужчины нашли алкоголь в крови.

Мужчине назначили окончательное наказание в виде исправительных работ на 1 год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года 5 месяцев и 19 дней. Транспортное средство, принадлежащее подсудимому, конфисковали в доход государства.