АвтоМир / Происшествия

Пскович может лишиться свободы за покупку поддельного водительского удостоверения

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, купившего водительское удостоверение (часть 3 статьи 327 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в апреле 2024 мужчина, не желая проходить обучение на вождение транспортным средством и сдавать экзамены на право управления им, приобрел поддельное водительское удостоверение в целях его использования.

В конце октября 2024 года псковича остановили инспекторы ГИБДД УМВД России по городу Пскову. Мужчина предъявил им поддельное водительское удостоверение, после чего был задержан.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.