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АвтоМир / Происшествия

Пскович в нетрезвом виде пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции

20.03.2025 11:33|ПсковКомментариев: 0

46-летнего жителя города Пскова осудили за вождение в нетрезвом виде и попытку скрыться от сотрудников Госавтоинспекции (часть 2 статьи 264.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.   

Мужчина обвиняется в том, что, будучи судимым за аналогичное преступление, в январе вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проезжая по улице Труда, мужчина заметил, что за ним двигался автомобиль Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками, однако мер по остановке транспортного средства не принял и продолжил движение. В результате профессиональных действий сотрудников полиции в дальнейшем был вынужден остановить свое транспортное средство и был задержан. 

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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