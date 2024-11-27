АвтоМир / Происшествия

Пскович в нетрезвом виде пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции

46-летнего жителя города Пскова осудили за вождение в нетрезвом виде и попытку скрыться от сотрудников Госавтоинспекции (часть 2 статьи 264.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Мужчина обвиняется в том, что, будучи судимым за аналогичное преступление, в январе вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проезжая по улице Труда, мужчина заметил, что за ним двигался автомобиль Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками, однако мер по остановке транспортного средства не принял и продолжил движение. В результате профессиональных действий сотрудников полиции в дальнейшем был вынужден остановить свое транспортное средство и был задержан.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.