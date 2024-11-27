АвтоМир / Происшествия

Пенсионер из Палкино осужден за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Палкинского района.

Суд установил, что в ноябре 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в служебном автомобиле ДПС, попытался передать инспектору взятку в размере 15 000 рублей за то, чтобы тот не составил административный протокол за управление автотранспортом в нетрезвом виде.

Подсудимый полностью признал свою вину. По решению суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а деньги, предназначенные для взятки, конфискованы в пользу государства.