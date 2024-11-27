АвтоМир / Происшествия

Мужчину из Великих Лук будут судить за оскорбление сотрудника ДПС

Жителя Великих Лук будут судить за оскорбление сотрудника ДПС при исполнении, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что 24 декабря 40-летнего местного жителя за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС Госавтоинспекции. Выяснилось, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде.

Обвиняемый, не желавший быть привлеченным к административной ответственности, публично высказал в адрес сотрудника полиции слова и выражения, являющиеся оскорблениями, унижающими честь и достоинство представителя власти.

Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе исправительные работы на срок до 1 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.