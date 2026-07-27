В ДТП со скорой помощью и микроавтобусом под Псковом пострадали шестеро, в том числе трое детей

Псковские полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой помощи и микроавтобуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении МВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Сегодня около 16:25 на первом километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса Ford и автомобиля скорой помощи УАЗ.

По предварительным данным, водитель общественного транспорта при выполнении разворота в месте, где это не запрещено ПДД РФ, не предоставил преимущество в движении спецтранспорту, который двигался в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, вследствие чего произошло столкновение данных транспортных средств.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Среди пострадавших – пациент неотложки, двое находившихся в салоне медработников, а также трое пассажиров микроавтобуса – дети в возрасте 13 и 14 лет.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.