Водитель «Ауди» травмировал двух человек в «Ладе» на улице Поземского в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении автомашин на улице Леона Поземского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля в 22.50 на перекрестке улиц Поземского и Ижорского Батальона, вблизи дома №115-б по Поземского.

Мужчина 1981 года рождения на автомашине «Ауди А6» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомашине «Лада Гранта» под управлением мужчины 1980 года рождения. Тот двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо.

«Ауди» двигалась со стороны улицы Чудской, «Лада» - со стороны улицы Алмазной.

Пострадали водитель «Лады» и пассажирка – девушка 2004 года рождения, находилась на заднем сиденье «Лады». Доставлены в больницу для осмотра. Девушка отпущена, мужчина от госпитализации отказался.

Водитель «Лады» трезвый, а мужчина из «Ауди» отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь.