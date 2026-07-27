В Пскове водителя без прав арестовали на четверо суток за оставление места ДТП на Юбилейной. ФОТО

В Пскове водителя без прав арестовали на четверо суток за оставление места ДТП на Юбилейной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 5 июля 2026 года в 14.15 у дома 68/1 по ул. Юбилейной.

Фотографии предоставлены Госавтоинспекцией Пскова

Мужчина на «Ауди» (на момент оформления ДТП не был установлен) выехал на регулируемый перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «Сан Енг» под управлением женщины 1976 года рождения.

Как сообщается в решении мирового судьи судебного участка № 41 Пскова от 27 июля, в результате ДТП причинены технические повреждения транспортному средству «Ауди»: передний бампер, переднее левое крыло, передняя левая фара. У «Сан Енга» повреждены задний бампер слева с декоративной накладкой, заднее левое крыло, декоративная накладка над задней левой аркой, заднее левое колесо в сборе с диком, элементы задней подвески.

Водитель «Ауди» с места ДТП скрылся, был установлен и привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

Молодой человек вину признал. Согласно карточке административных правонарушений, имеющейся в материалах дела об административном правонарушении, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по главе 12 КоАП РФ в течение года (21 раз), что судом признается обстоятельством, отягчающим административную ответственность.

Из справки ИАЗ ОР Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову от 27 июля 2026 года известно, что водительское удостоверение ему не выдавалось.

Учитывая, что виновник права управления транспортными средствами не имеет, то наказание в виде лишения права управления транспортными средствами назначено быть не может.

При назначении наказания судом учтены характер и обстоятельства совершенного правонарушения, личность виновного, наличие отягчающих обстоятельств, при наличии смягчающих обстоятельств. К ним суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, данные о личности правонарушителя, его состояние здоровья (отсутствие хронических заболеваний, отсутствие инвалидности).

Назначено наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток.