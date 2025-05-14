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Уголовное дело возбуждено в отношении пытавшегося скрыться от полиции в Пскове водителя Audi

Уголовное дело было ранее возбуждено в отношении водителя Audi, 11 мая пытавшегося скрыться от полиции в Пскове, по статье 261.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» УК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, после майского инцидента также может быть возбуждено еще одно дело - по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Вечером 11 мая сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову в ходе несения службы на улице Труда на территории автомойки остановили автомобиль Audi А5 под управлением молодого человека 1989 года рождения. Водитель не счел нужным выполнить законные требования сотрудников полиции и наотрез отказался проследовать в служебный автомобиль. Кроме того, у псковича и его пассажиров имелись явные внешние признаки опьянения, рассказали в ведомстве.

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Автолюбитель и его спутники в ходе словесного конфликта публично оскорбляли сотрудников ГИБДД, а также водитель причинил телесные повреждения одному из полицейских. В ходе инцидента также было повреждено зеркало и дверь патрульного автомобиля. Свои противоправные действия псковичи дополнительно снимали на камеру мобильного телефона. В отношении лиц, оказавших сопротивление сотрудникам полиции, на основании федерального закона № 3-ФЗ «О полиции» были применены специальные средства.

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Водитель иномарки и его пассажир для дальнейшего разбирательства были доставлены в УМВД России по городу Пскову. В отношении управлявшего транспортом мужчины был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, установлено, что ранее молодой человек был осужден за кражу, привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, а в настоящий момент в прокуратуру для дальнейшего направления в суд передано уголовное дело, возбужденное по статье 261.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» УК РФ.

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Также собранные материалы будут направлены в следственные органы регионального Следственного комитета для рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».