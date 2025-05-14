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Материал по резонансному ДТП с BMW и Renault на Рижском проспекте в Пскове передадут следователям

Материал по резонансному дорожно-транспортному происшествию с участием BMW и Renault, которое произошло 3 мая на Рижском проспекте в Пскове, будет передан в следственное управление. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, получено заключение о причинении тяжкого вреда здоровью пострадавшей пассажирки. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, столкновение двух автомашин произошло 3 мая в 05.20 напротив дома №70 по Рижскому проспекту. Водитель BMW, мужчина 2004 года рождения, совершил наезд на стоящее транспортное средство Renault Logan под управлением мужчины 1995 года рождения.

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В результате аварии пострадали два человека - пассажирка и водитель Renault.