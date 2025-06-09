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Псковича с алкогольной зависимостью лишат водительского удостоверения

По иску прокурора житель города Пскова, страдающий алкогольной зависимостью, лишен права управления транспортными средствами, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе проверки установлено, что житель города Пскова состоит на диспансерном учете врача-нарколога с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя». Вторая стадия.

«Владение правом управления транспортными средствами гражданином с подобными заболеваниями создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц», - отметили в прокуратуре.

В целях устранения нарушений закона прокурор города в суд направил исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении местного жителя.

Требования прокурора удовлетворены.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой города на контроль.