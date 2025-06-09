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В Великолукском районе осужден мужчина за ДТП со смертельным исходом

В Великолукском районе осужден мужчина, обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, подсудимый, двигаясь по автодороге Великие Луки – Усвяты на грузовом автомобиле Iveco с полуприцепом, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Largus.

В результате столкновения водитель встречного автомобиля получил телесные повреждения, повлекшие его смерть.

Великолукский районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.