Дела о выдаче удостоверений трактористов за взятки расследуют в Великих Луках

Сотрудники псковского Гостехнадзора подозреваются в получении взяток, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуются уголовные дела в отношении троих инспекторов управления Гостехнадзора по Псковской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Уголовные дела возбуждены по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области и УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, каждый из должностных лиц на протяжении длительного времени систематически получал от директора одного из коммерческих учебных центров города Великие Луки денежные средства в качестве взяток за незаконную выдачу гражданам удостоверений тракториста без надлежащего приема теоретической и практической частей экзамена.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям директора учебного центра.