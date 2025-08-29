АвтоМир / Происшествия

В Новоржеве подросток угнал «ВАЗ» и был пойман полицией

В Новоржевском муниципальном округе полицией по горячим следам установлен несовершеннолетний молодой человек, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент случился 21 октября. Около 16.00 от дома по улице Пушкина был угнан автомобиль марки «ВАЗ». Сразу после получения сообщения о происшествии сотрудники отделения полиции «Новоржевское» приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого — им оказался 15-летний местный школьник. Угнанный автомобиль был обнаружен на территории округа, однако имел технические повреждения. В настоящее время устанавливается размер причиненного владельцу ущерба.

По предварительным данным, подросток решил прокатиться на чужом автомобиле, который не был заперт.

В отношении юного правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальное наказание по данной статье может составлять до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.