Renault Logan сгорел на улице Никольской в псковской деревне Родина

Легковой автомобиль Renault Logan 2011 года выпуска загорелся на улице Никольской в деревне Родина Псковского муниципального округа 25 ноября в 06:10, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Автомобиль выгорел изнутри полностью. Причиной, предположительно, стала разгерметизация топливной системы. Спасателям удалось защитить от возгорания два других автомобиля. С ликвидацией пожара справились шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

А в 17:46 в деревне Боровичи Порховского муниципального округа произошло возгорание жилого дома, при котором погиб мужчина 1983 года рождения. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, предположительно курение. На месте происшествия работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает гражданам, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении и с источниками открытого огня, регулярно проводить техническое обслуживание автомобилей и устанавливать в жилье автономные пожарные извещатели для раннего обнаружения пожаров.