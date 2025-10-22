Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в порховской деревне Боровичи

В Порховском муниципальном округе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Боровичи Порховского округа тела мужчины со следами воздействия высоких температур.

По полученной информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний, напомнили в СУ СК.