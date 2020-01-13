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Двух человек, поспешивших на помощь пострадавшим в ДТП в Псковском районе, сбил «Лексус». ФОТО

Двух пешеходов, которые оказались недалеко от места ДТП в деревня Стяглы Псковского района и поспешили на помощь пострадавшим, сбил автомобиль «Лексус».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пешеходы госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в 07.52 13 января произошло ДТП в деревне Стяглы Псковского района. По предварительной информации, водитель автомашины «Чери Тиго», двигавшийся со стороны Пскова, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Логан».

В результате погибли все находившиеся в автомашинах люди: водитель «Рено» и водитель и пассажир «Тиго».

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области