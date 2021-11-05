АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека погибли в ДТП под Псковом

Женщина и двое мужчин погибли в дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Трагедия произошла в 21.30 на втором километре автодороги Псков — Родина. Столкнулись автомашина «Лада Гранта» и автомобиль спецслужбы «Газель».

В результате погибли трое из автомобиля «Лада Гранта»: двое мужчин скончались на месте происшествия, женщина умерла в карете скорой помощи.

Трех человек, находившихся в спецмашине, госпитализировали в Псковскую областную больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. За рулем этого автомобиля находилась женщина.