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Водитель «Рено» врезался в стоящий автомобиль в Гдовском районе, пострадала пассажирка

Женщина пострадала в результате ДТП в Гдовском районе 10 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.40 на 124-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы. Водитель автомобиля «Рено Кангу», мужчина 1977 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящее транспортное средство «Фольксваген Поло». По предварительным данным, в результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля «Рено».

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.