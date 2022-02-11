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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове продолжают допрашивать свидетелей по резонансному ДТП

11.02.2022 20:30|ПсковКомментариев: 4

Судебное разбирательство по смертельному дорожно-транспортному происшествию, произошедшему два года назад в деревне Стяглы Псковского района, проходит в Пскове 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в указанном населённом пункте. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Заседание продолжилось допросом экс-начальника следственного отделения ОМВД России по Псковскому району Самвела Манукяна. Он рассказал, что специализировался на расследовании ДТП с 2013 года и передавал в суд более 15 уголовных дел по данному направлению в год. И за всю практику - это первый случай, когда его следственный эксперимент признали недопустимым доказательством.

Самвел Манукян пояснил, что на месте ДТП Георгий Кухи рассказал ему, что двигался на автомобиле «Лексус» с дочерью со стороны Печор в направлении деревни Неелово в темное время суток, а на выезде из деревни Стяглы недалеко от закругления дороги он увидел, как ему показалось, груду мусора, нажал на тормоз, но остановиться не успел из-за короткого расстояния.

Также свидетель пояснил, что супруга погибшего на месте ДТП рассказала, что в момент столкновения находилась в автомашине и не видела дорожной аварии.

Сторона защиты спросила у свидетеля, необходимо ли было проводить в отношении Георгия Кухи медицинское освидетельствование или же было достаточно освидетельствования, проводимого сотрудниками ДПС с помощью алкотестера.

Самвел Манукян объяснил, что у каждого наряда ГИБДД имеется прибор для освидетельствования, который проходит поверки. В соответствии с регламентом сотрудники ГИБДД предлагают пройти водителю освидетельствование. Если он соглашается, составляется акт освидетельствования, продолжил он. Георгий Кухи был трезв, что подтверждают результаты такого освидетельствования.

Отвечая на вопросы стороны защиты, Самвел Манукян подчеркнул: «В любом ДТП у освещения самая важная роль». По его словам, мокрый асфальт влияет на видимость на проезжей части. «Видимость при сухой дороге будет больше, чем при мокрой», - сказал он.

На одном из телеканалов, отметила сторона защиты, было сказано о том, что в уголовном деле якобы присутствует коррупционная составляющая. Свидетель подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности. «Мы будем обращаться в правоохранительные органы, поскольку распространяется клевета», - сказал Самвел Манукян. Свидетель отметил, что речь шла исключительно о нарушениях УПК РФ, в результате чего его и следователя привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам служебной проверки. «Никакой коррупционной составляющей не было», - сказал он и добавил, что проходил исследование на полиграфе — результат был отрицательным.

Кроме того, свидетель рассказал, по какой методике проводится следственный эксперимент по измерению общей и конкретной видимости, как проводились эти следственные действия. Один из экспериментов снимался на видео для исключения коррупционной составляющей.

Также свидетель пояснил, что видео, снятое на камеру видеорегистратора, не всегда соответствует тому, что водитель видит на дороге. Так, на отдельных моделях видеорегистраторов ночное изображение ярче, чем в реальности, указал он.

Напомним, ранее свидетель Самвел Манукян уже давал показания по данному уголовному делу в суде 21 января.

После окончания допроса свидетеля в суде огласили протокол осмотра автомобиля «Лексус» и допросили свидетеля Дениса Васильева — сотрудника ГИБДД, который принимал участие в осмотре «Лексуса».

Он сообщил, что во время осмотра данного транспортного средства на стоянке по адресу: Псков, улица Труда, 75, он измерил светопропускаемость на переднем ветровом и передних боковых стеклах, которая оказалась менее 70%. Когда и в какое время была нанесена тонировка, свидетель не смог ответить.

Добавим, суд снова указывал стороне потерпевших на то, что она задает свидетелям вопросы, которые не относятся к предъявленному обвинению. Ряд вопросов был снят.

Кроме того, судья напомнила участникам регламент судебного заседания, предусмотренный статьей 257 УПК РФ, и рассказала о мерах воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, предусмотренных статьей 258 УПК РФ.

Завершилось судебное заседание просмотром второй части видеозаписи, на которой запечатлен третий следственный эксперимент — следователь выяснял общую и конкретную видимость на месте ДТП. Протокол данного следственного действия оглашали 4 февраля.

На второй части видеозаписи запечатлен Георгий Кухи, который выразил несогласие со следственным экспериментом, указав на некорректную расстановку автомобилей и не соответствующие искомым погодные условия.

«Ничего не мешало провести следственный эксперимент нормально, - выступил в судебном заседании Георгий Кухи. - Были возможности, все условия. Я не смог там находиться, и мне сейчас стыдно смотреть, что там происходило».

Он отметил, что следователь СК России заявил ему о том, что дело однозначно передадут в суд. «После этого я взял статью 51 УПК РФ», - уточнил он и добавил, что следователь сказал ему о том, что прекратит уголовное дело в том случае, если обвиняемый застрелится.

Добавим, что несогласие с третьим следственным экспериментом, который сейчас хотят принять как основной, выразил не только Георгий Кухи, но и главный свидетель Чернашук. Он также подтверждает, что эксперимент проводился не в тех условиях, которые были в момент ДТП. Было светло и автомобили стояли по-другому.

Помимо этого, при просмотре записи третьего следственного эксперимента в суде выяснилось, что сторону защиты не допустили в автомобиль, а за рулем и на пассажирском сидении находились две молодые девушки. А указания им раздавал некий неизвестный мужчина, не участвующий в следственном эксперименте. Как оказалось позднее, это просто был владелец автомобиля. Почему он принял участие и как это допустили, остается загадкой.

Отдельно отметим, что первый следственный эксперимент, проводимый Манукяном, был сделан при соблюдении всех моментов - от погодных условий до расположения автомобилей. Но сторона обвинения добилась его признания недопустимым доказательством якобы из-за коррупционной составляющей. Однако Манукян прошел исследование на полиграфе, который показал, что никакой коррупции не было. По мнению стороны защиты, и первый следственный эксперимент он проводил беспристрастно.

Второй эксперимент проводился по инициативе потерпевшей стороны сотрудниками ОМВД. На нем же присутствовали и сотрудники ОСБ, осуществляющие видеосъемку. По неизвестным причинам в настоящий момент в материалах дела этих видеозаписей нет.

При этом в обоих случаях расстояние общей видимости отличалось друг от друга на полметра. Это значит, что сотрудникам удалось добиться и соблюсти те условия, которые были в момент ДТП, указывает сторона защиты.

Третий же эксперимент 12 ноября проводили сотрудники Следственного комитета. И в данном случае расстояние общей видимости у них отличалось на 10 метров в зависимости от водителя. По мнению стороны защиты, из всего этого можно сделать вывод, что при проведении третьего следственного эксперимента был допущен ряд нарушений, который делает его недопустимым доказательством.

Судебное заседание продолжится 17 февраля.

Теги: #ДТП #уголовное дело #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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