Общество

В Пскове продолжается суд по резонансному ДТП, произошедшему два года назад

В Пскове продолжается судебное разбирательство по смертельному дорожно-транспортному происшествию, произошедшему два года назад в деревне Стяглы Псковского района. Сегодня, 21 января, в Псковском районном суде состоялись допросы свидетелей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в указанном населенном пункте. В результате пострадал человек, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП. В последствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судебное заседание началось с допроса свидетеля, супруги подсудимого Ирины Кухи. «Утром мой муж повез нашу дочь в школу на внедорожнике. Через какое-то время позвонила моя дочь и сказала: "Мама, мы попали в аварию. Приезжай, забери меня". Я быстро оделась, выехала. Я ехала на внедорожнике "Мерседес". Двигалась со стороны Печор. Я не знала, где авария, так как дочь не сказала о месте, где она произошла. Дорога была темная и мокрая, передо мной ехала большая машина. Ехала спокойно, не обгоняла. Снега и дождя не было, но было очень темно», - сказала она и уточнила, что приехала на место ДТП примерно в 8:15.

Ирина Кухи рассказала, что, когда подъехала к месту ДТП в районе деревни Стяглы, увидела автомобили экстренных служб, а также транспортные средства, которые попали в дорожную аварию, в их числе автомобиль мужа. Также на месте аварии был автомобиль брата ее супруга — Романа Кухи.

На вопрос защитника Аллы Мамченко, на каком расстоянии она увидела автомобиль, находящийся на проезжей части, Ирина Кухи ответила: «Практически, когда поравнялась. Проезжая мимо».

Свидетель рассказала, что машину, которая находилась в кювете, тоже увидела, проехав мимо. Она объяснила, что транспортное средство в кювете находилось под углом, фары не светили. Уточнила, что на момент ДТП не знала марок этих машин.

Свидетель отметила, что припарковалась справа по ходу движения, увидела свою взволнованную дочь. «Она (дочь — ред.) сказала, что когда ехали, то внезапно перед ними возникла "куча мусора". Я спросила: "Где папа?". Она сказала, что он с женщиной пошел искать ее мужа. Сказала, что кого-то сбили...» - сообщила Ирина Кухи и добавила, что на месте ДТП «было очень скользко». «Когда вышла (из автомобиля — ред.), поскользнулась, чуть не упала», - уточнила она.

На месте дорожной аварии к ней подошел Роман Кухи, который попросил отвезти детей (своего сына и ее дочь — ред.) в школу.

На вопрос судьи, как она может охарактеризовать своего мужа как водителя, Ирина Кухи ответила: «Муж ездит очень аккуратно, он не является гонщиком и каким-то нарушителем».

После перерыва судебное заседание продолжилось допросом дочери подсудимого Арины Кухи. Девушка рассказала, что в тот день выехала с отцом из деревни Печки Печорского района в 7:30 в школу на автомобиле «Лексус», находилась на переднем пассажирском сиденье. Свидетель подчеркнула, что выехали в обычное время, и отец не спешил за рулем, ни на что не жаловался. Арина Кухи уточнила, что в транспортном средстве находилась только она и отец.

«Было очень темно. Осадков, снега и тумана не было. Кидаю взгляд на дорогу: неожиданно за секунду во что-то врезались. Сначала не поняла, подумала, что это груда мусора, что кто-то мусор на дороге оставил. Не успела разглядеть», - поделилась девушка.

Арина Кухи рассказала, что не смотрела на спидометр перед ДТП, поэтому не может сказать, с какой скоростью двигался автомобиль. Также она не обратила внимание на цвет фар. Свидетель подчеркнула, что ни она, ни ее отец не отвлекались на мобильные телефоны.

Когда произошло ДТП, продолжила она, «Лексус» остановился на своей полосе для движения. «Сработали подушки безопасности, системы оповещения», - сказала она.

«К нам подбежала женщина. Она была в шоке. Начала говорить: "Где мой муж, я не могу найти своего мужа". Папа включил фонарик на телефоне, пошел искать. Я осталась стоять, включила фонарик, боялась, так как было очень темно и скользко», - сообщила Арина Кухи.

Девушка рассказала, что, включив фонарик на телефоне, прошла в направлении аварии и на обочине увидела белую машину (внедорожник), а также два столкнувшихся автомобиля, одним из которых был «Рено». По ее словам, «Рено» находился на их полосе движения, а вторая автомашина была в кювете. Осветительные приборы у автомобилей не горели, уточнила свидетель.

«Минут через пять подъехал брат папы, Роман, со своим сыном. Я позвонила маме, попросила приехать и забрать меня. Она приехала минут через 30 и забрала», - сказала суду Арина Кухи.

На вопрос судьи о манере вождения Георгия Кухи, свидетель акцентировала внимание на том, что он «очень аккуратно всегда ездит».

Затем на допрос в зал судебного заседания пригласили адвоката, экс-начальника следственного отделения ОМВД России по Псковскому району Самвела Манукяна, который выезжал на место дорожно-транспортного происшествия.

Говоря о погодных условиях, он отметил, что «было очень скользко». «Было -1. Осадков не было, было очень темно», - сообщил Самвел Манукян и рассказал о расположении автомобилей на месте ДТП.

В осмотре места происшествия принимали участие, кроме него, дежурный следователь (девушка), начальник местного отдела полиции, начальник отдела ГИБДД, прокурор района и сотрудник ЭКЦ УМВД России по Псковской области, поделился свидетель.

На месте ДТП Георгий Кухи сообщил, что на коротком расстоянии увидел препятствие, хотел применить торможение, но произошло столкновение, сказал Самвел Манукян. Переключатель света фар в «Лексусе» находился в положении «авто», добавил он.

Свидетель пояснил, что беседовал на месте ДТП с женой погибшего, которая сказала ему, что сидела в машине и не видела момента, когда автомобиль под управлением Георгия Кухи сбил ее мужа.

Самвел Манукян, исходя из своего профессионального опыта, также указал на то, что состояние дорожного покрытия влияет на остановочный путь автомобиля.

Кроме того, в процессе допроса свидетеля были оглашены повреждения автомобиля «Лексус», зафиксированные в материалах уголовного дела. Также участники судебного заседания ознакомились с фотографиями, сделанными в ходе осмотра транспортного средства.

Отметим, что в ходе судебного заседания судья неоднократно делала замечания представителям потерпевшего за некорректные вопросы свидетелям. Судья обращала внимание на то, что потерпевшими нарушаются нормы УПК при допросе свидетелей. Например, они задавали вопросы о материалах, которые еще не были оглашены.

Защитник Алла Мамченко предложила на следующих судебных заседаниях огласить материалы уголовного дела, а затем вернуться к допросам свидетелей.

Судебное заседание продолжится 4 февраля в 10:00. Напомним, уголовное дело поступило в суд 2 августа 2021 года.