Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
отпечаталось в сердце
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
бравая сотня
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
ОЖД ИТОГИ-2021
соцсети завоевали регион
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Сжиженный газ в баллонах
политические итоги - 2021
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 21.01.2022 12:455 Не звони мне, не звони 21.01.2022 19:390 Более 40 общественных пространств благоустроят в Псковской области 21.01.2022 19:003 В Пскове продолжается суд по резонансному ДТП, произошедшему два года назад 21.01.2022 18:350 Облсовпроф заключил соглашение о сотрудничестве с островской администрацией 21.01.2022 18:101 Опрос ПЛН-ТВ: Каких последствий ожидают в Пскове с приходом омикрон-штамма? 21.01.2022 17:550 Сенатор Елена Бибикова заявила о важности индексации пенсий военных
 
 
 
Самое популярное 16.01.2022 12:1020 Трое мужчин и две женщины погибли в ДТП в Печорах. ФОТО 19.01.2022 20:5311 С 1 февраля на улице Фабрициуса в Пскове ограничат движение транспорта из-за ремонта 14.01.2022 07:0124 Михаил Ведерников: Мы на пороге новой волны коронавируса 16.01.2022 17:429 Сотрудница Псково-Печерской обители стала жертвой ДТП в Печорах 17.01.2022 14:313 Опубликованы фотографии с места ДТП с пострадавшими детьми в Палкинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове продолжается суд по резонансному ДТП, произошедшему два года назад

21.01.2022 19:00|ПсковКомментариев: 3

В Пскове продолжается судебное разбирательство по смертельному дорожно-транспортному происшествию, произошедшему два года назад в деревне Стяглы Псковского района. Сегодня, 21 января, в Псковском районном суде состоялись допросы свидетелей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в указанном населенном пункте. В результате пострадал человек, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП. В последствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судебное заседание началось с допроса свидетеля, супруги подсудимого Ирины Кухи. «Утром мой муж повез нашу дочь в школу на внедорожнике. Через какое-то время позвонила моя дочь и сказала: "Мама, мы попали в аварию. Приезжай, забери меня". Я быстро оделась, выехала. Я ехала на внедорожнике "Мерседес". Двигалась со стороны Печор. Я не знала, где авария, так как дочь не сказала о месте, где она произошла. Дорога была темная и мокрая, передо мной ехала большая машина. Ехала спокойно, не обгоняла. Снега и дождя не было, но было очень темно», - сказала она и уточнила, что приехала на место ДТП примерно в 8:15.

Ирина Кухи рассказала, что, когда подъехала к месту ДТП в районе деревни Стяглы, увидела автомобили экстренных служб, а также транспортные средства, которые попали в дорожную аварию, в их числе автомобиль мужа. Также на месте аварии был автомобиль брата ее супруга — Романа Кухи.

На вопрос защитника Аллы Мамченко, на каком расстоянии она увидела автомобиль, находящийся на проезжей части, Ирина Кухи ответила: «Практически, когда поравнялась. Проезжая мимо».

Свидетель рассказала, что машину, которая находилась в кювете, тоже увидела, проехав мимо. Она объяснила, что транспортное средство в кювете находилось под углом, фары не светили. Уточнила, что на момент ДТП не знала марок этих машин.

Свидетель отметила, что припарковалась справа по ходу движения, увидела свою взволнованную дочь. «Она (дочь — ред.) сказала, что когда ехали, то внезапно перед ними возникла "куча мусора". Я спросила: "Где папа?". Она сказала, что он с женщиной пошел искать ее мужа. Сказала, что кого-то сбили...» - сообщила Ирина Кухи и добавила, что на месте ДТП «было очень скользко». «Когда вышла (из автомобиля — ред.), поскользнулась, чуть не упала», - уточнила она.

На месте дорожной аварии к ней подошел Роман Кухи, который попросил отвезти детей (своего сына и ее дочь — ред.) в школу.

На вопрос судьи, как она может охарактеризовать своего мужа как водителя, Ирина Кухи ответила: «Муж ездит очень аккуратно, он не является гонщиком и каким-то нарушителем».

После перерыва судебное заседание продолжилось допросом дочери подсудимого Арины Кухи. Девушка рассказала, что в тот день выехала с отцом из деревни Печки Печорского района в 7:30 в школу на автомобиле «Лексус», находилась на переднем пассажирском сиденье. Свидетель подчеркнула, что выехали в обычное время, и отец не спешил за рулем, ни на что не жаловался. Арина Кухи уточнила, что в транспортном средстве находилась только она и отец.

«Было очень темно. Осадков, снега и тумана не было. Кидаю взгляд на дорогу: неожиданно за секунду во что-то врезались. Сначала не поняла, подумала, что это груда мусора, что кто-то мусор на дороге оставил. Не успела разглядеть», - поделилась девушка.

Арина Кухи рассказала, что не смотрела на спидометр перед ДТП, поэтому не может сказать, с какой скоростью двигался автомобиль. Также она не обратила внимание на цвет фар. Свидетель подчеркнула, что ни она, ни ее отец не отвлекались на мобильные телефоны.

Когда произошло ДТП, продолжила она, «Лексус» остановился на своей полосе для движения. «Сработали подушки безопасности, системы оповещения», - сказала она.

«К нам подбежала женщина. Она была в шоке. Начала говорить: "Где мой муж, я не могу найти своего мужа". Папа включил фонарик на телефоне, пошел искать. Я осталась стоять, включила фонарик, боялась, так как было очень темно и скользко», - сообщила Арина Кухи.

Девушка рассказала, что, включив фонарик на телефоне, прошла в направлении аварии и на обочине увидела белую машину (внедорожник), а также два столкнувшихся автомобиля, одним из которых был «Рено». По ее словам, «Рено» находился на их полосе движения, а вторая автомашина была в кювете. Осветительные приборы у автомобилей не горели, уточнила свидетель.

«Минут через пять подъехал брат папы, Роман, со своим сыном. Я позвонила маме, попросила приехать и забрать меня. Она приехала минут через 30 и забрала», - сказала суду Арина Кухи.

На вопрос судьи о манере вождения Георгия Кухи, свидетель акцентировала внимание на том, что он «очень аккуратно всегда ездит».

Затем на допрос в зал судебного заседания пригласили адвоката, экс-начальника следственного отделения ОМВД России по Псковскому району Самвела Манукяна, который выезжал на место дорожно-транспортного происшествия.

Говоря о погодных условиях, он отметил, что «было очень скользко». «Было -1. Осадков не было, было очень темно», - сообщил Самвел Манукян и рассказал о расположении автомобилей на месте ДТП.

В осмотре места происшествия принимали участие, кроме него, дежурный следователь (девушка), начальник местного отдела полиции, начальник отдела ГИБДД, прокурор района и сотрудник ЭКЦ УМВД России по Псковской области, поделился свидетель.

На месте ДТП Георгий Кухи сообщил, что на коротком расстоянии увидел препятствие, хотел применить торможение, но произошло столкновение, сказал Самвел Манукян. Переключатель света фар в «Лексусе» находился в положении «авто», добавил он.

Свидетель пояснил, что беседовал на месте ДТП с женой погибшего, которая сказала ему, что сидела в машине и не видела момента, когда автомобиль под управлением Георгия Кухи сбил ее мужа.

Самвел Манукян, исходя из своего профессионального опыта, также указал на то, что состояние дорожного покрытия влияет на остановочный путь автомобиля.

Кроме того, в процессе допроса свидетеля были оглашены повреждения автомобиля «Лексус», зафиксированные в материалах уголовного дела. Также участники судебного заседания ознакомились с фотографиями, сделанными в ходе осмотра транспортного средства.

Отметим, что в ходе судебного заседания судья неоднократно делала замечания представителям потерпевшего за некорректные вопросы свидетелям. Судья обращала внимание на то, что потерпевшими нарушаются нормы УПК при допросе свидетелей. Например, они задавали вопросы о материалах, которые еще не были оглашены.

Защитник Алла Мамченко предложила на следующих судебных заседаниях огласить материалы уголовного дела, а затем вернуться к допросам свидетелей.

Судебное заседание продолжится 4 февраля в 10:00. Напомним, уголовное дело поступило в суд 2 августа 2021 года.

Теги: #ДТП #уголовное дело #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких последствий вы ожидаете с приходом омикрон-штамма в Псковскую область?
В опросе приняло участие 356 человек
21.01.2022, 20:000 Сбивший женщину водитель в Пскове отказался от прохождения медосвидетельствования 21.01.2022, 19:390 Более 40 общественных пространств благоустроят в Псковской области 21.01.2022, 19:160 Лепить пушкинского Золотого петушка научила святогорских школьников мастерица из Дивеева 21.01.2022, 19:003 В Пскове продолжается суд по резонансному ДТП, произошедшему два года назад
21.01.2022, 18:490 Великолучанки заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука 21.01.2022, 18:350 Облсовпроф заключил соглашение о сотрудничестве с островской администрацией 21.01.2022, 18:240 Автомобиль сбил женщину на улице Аллейной в Пскове 21.01.2022, 18:101 Опрос ПЛН-ТВ: Каких последствий ожидают в Пскове с приходом омикрон-штамма?
21.01.2022, 18:000 Творческий клуб «Рио-Рита» обрел новый дом в Пскове 21.01.2022, 17:550 Сенатор Елена Бибикова заявила о важности индексации пенсий военных 21.01.2022, 17:433 В Псковской области неизвестные распространяют информацию о псевдоэвакуации 21.01.2022, 17:400 Акция «Хлеб той зимы» пройдет в Псковской области
21.01.2022, 17:340 Быть осторожными на дорогах в условиях непогоды призвали псковичей в ГИБДД 21.01.2022, 17:321 Кто из известных псковичей в Крещение решился побывать в проруби 21.01.2022, 17:250 Бизнесменов поторопили с заменой вывесок в Пскове в соответствии с дизайн-кодом 21.01.2022, 17:120 Борис Елкин пообещал изучить предложение общественников о дорожном буфере
21.01.2022, 17:070 Минюст просит псковские организации вовремя предоставить отчетность за год 21.01.2022, 16:591 Николай Козловский допустил наличие омикрон-штамма в Великих Луках 21.01.2022, 16:530 Пункт пропуска на границе с Латвией реконструируют в Псковской области 21.01.2022, 16:440 Псковский профсоюз объединился с общественной организацией чеченской культуры
21.01.2022, 16:360 Ольга Евстигнеева рассказала о выплатах для семей с детьми в этом году 21.01.2022, 16:212 «Дабришутинг»: О студенческом ковидобесии, поэтах и апокалипсисе 21.01.2022, 16:130 Автобус между Псковом и Печорами будет ходить ежедневно 21.01.2022, 16:010 Псковичей предупредили о скупающих пластиковые карты мошенниках
21.01.2022, 15:520 Более 8000 проверок условий хранения оружия у псковичей провели росгвардейцы за год 21.01.2022, 15:380 Подрядчиков в Пскове могут обязать заниматься компенсационными посадками деревьев 21.01.2022, 15:361 КамАЗ столкнулся с автомобилями премиум-класса в Пскове 21.01.2022, 15:320 В печорском лесу задержали направляющегося в Эстонию мужчину. ВИДЕО
21.01.2022, 15:160 Количество открытых в Сбере эскроу-счетов в СЗФО за год выросло в 2,5 раза 21.01.2022, 15:140 «Дабришутинг»: О студенческом ковидобесии, поэтах и апокалипсисе. ВИДЕО 21.01.2022, 15:056 Власти рассмотрят вопрос о ремонте памятника Ленину в центре Пскова 21.01.2022, 15:000 Возможность подсветки керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря обсуждают эксперты
21.01.2022, 14:550 Небольшой снег и гололедица прогнозируются в Псковской области 22 января 21.01.2022, 14:468 Ларьки на площади Ленина в Пскове демонтируют в ближайшее время 21.01.2022, 14:420 Дату оглашения послания президента Федеральному собранию могут перенести 21.01.2022, 14:380 Дизельное топливо в Псковской области подорожало более чем на 17% за год
21.01.2022, 14:310 Органы соцзащиты за год выплатили нуждающимся псковичам более 6 миллиардов рублей 21.01.2022, 14:170 «Подстрочник»: Об итогах работы социальной сферы Псковской области. ВИДЕО 21.01.2022, 14:140 Псков и Минск соединит новый автобусный маршрут 21.01.2022, 14:050 Более 200 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2022 году
21.01.2022, 13:533 Огурцы, капуста и чеснок подорожали в Псковской области 21.01.2022, 13:460 Бдительные сотрудники банка спасли великолучанку от мошенников 21.01.2022, 13:372 Елена Полонская назвала актуальной инициативой законопроект об общих принципах организации самоуправления 21.01.2022, 13:311 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области увеличилась за неделю на 16%
21.01.2022, 13:210 Женщину госпитализировали после столкновения автомобилей в Островском районе 21.01.2022, 13:150 Инструкции в ходе месячника безопасности на водных объектах получили более тысячи псковичей 21.01.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ольгой Евстигнеевой 21.01.2022, 13:0112 Более 150 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро скончались
21.01.2022, 12:530 Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2021 год 21.01.2022, 12:480 «Подстрочник»: Об итогах работы социальной сферы Псковской области 21.01.2022, 12:455 Не звони мне, не звони 21.01.2022, 12:400 «Хайпожоры»: Политические споры и крещенские стримы. ВИДЕО
21.01.2022, 12:272 Непривитых сотрудников псковского Фонда соцстрахования восстановили на работе 21.01.2022, 12:250 Дороги в двух районах Псковской области перекроют для проведения авторалли 21.01.2022, 12:200 Валерий Астраханцев назвал причину ухода со своего поста в администрации Великих Лук 21.01.2022, 12:070 Ветеран Владимир Сватиков скончался в Пскове на 102-ом году жизни
21.01.2022, 12:030 План вакцинации населения от гриппа полностью выполнили в Псковской области 21.01.2022, 11:590 Незаконную продажу сигарет на полмиллиона рублей пресекли псковские таможенники 21.01.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 21.01.2022, 11:561 «Дабришутинг»: О студенческом ковидобесии, поэтах и апокалипсисе
21.01.2022, 11:533 С 1 февраля подорожают услуги детских садов в Пскове 21.01.2022, 11:480 Псковский электротехнический кластер получит субсидию Минпромторга 21.01.2022, 11:430 Невельчанин бросил свой автомобиль в кювете и угнал машину знакомого 21.01.2022, 11:400 «Хайпожоры»: Политические споры и крещенские стримы
21.01.2022, 11:350 Великолучанка попросила прекратить дело в отношении угрожавшего ей сожителя 21.01.2022, 11:210 Псков вошел в список популярных направлений из Санкт-Петербурга 21.01.2022, 11:120 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Он с рожденья обуян мыслью о величии... 21.01.2022, 11:060 Цифровую карту вместо пластиковой предлагают псковичам в Сбербанке
21.01.2022, 11:000 Псковским работодателям напомнили, когда нужно отчитываться в ПФР в электронном виде 21.01.2022, 10:470 Оружие и электрошокеры пытались пронести в суд псковичи в 2021 году 21.01.2022, 10:350 В правительстве России рассказали о темпах восстановления туристической отрасли 21.01.2022, 10:301 СНГБ предлагает приобрести квартиру по выгодной ставке
21.01.2022, 10:140 Ход ремонта систем водоснабжения в детских садах Пскова проконтролировал Борис Елкин 21.01.2022, 10:0613 Елизавета Барышникова покидает пост директора псковской филармонии 21.01.2022, 10:020 Начальник, будь человеком  21.01.2022, 09:400 Женщина погибла при пожаре на даче в Псковском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru