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Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Локнянском районе

Пешеход 1970 года рождения погиб в результате наезда автомобиля в деревне Рысино Локнянского района 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла в 21:10 на 88-м километре автодороги Пушкинские Горы — Локня. Водитель автомашины «Мицубиси Лансер» 1995 года рождения при разъезде со встречной автомашиной наехал на пешехода, который шел по проезжей части автодороги.

Водитель был трезв, добавили в ведомстве.