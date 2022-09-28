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Показания эксперта из Петербурга заслушали в суде по делу о резонансном ДТП под Стяглами

Специалиста с 25-летним стажем в области автотехнических экспертиз допросили на судебном заседании по делу о резонансном ДТП под Стяглами. Ранее он выполнил исследование, в котором сравнил видеоматериалы, полученные с регистратора и съёмки со следственного эксперимента, проведенного в ноябре 2020 года.

Судебное заседание началось с допроса специалиста с 25-летним стажем из Санкт-Петербурга. Приглашенный со стороны защиты специалист сравнил запись видеорегистратора с места ДТП и видеосъемки с ноябрьского (третьего) следственного эксперимента, проведённого следственным комитетом. Он также оценивал расположение машин Cherry Tiggo и Renault Logan, направление световых пучков.

По его мнению, во время проведения следственного эксперимента не были выполнены необходимые условия, что в результате повлияло на итог эксперимента. Специалист категорично заявил о том, что те несоответствия, которые он выявил в ходе третьего следственного эксперимента, ухудшают положение водителя. Оказалось, что расположение автомобиля Cherry Tiggo во время эксперимента было некорректным. Само положение повлияло на распространение пучка света, а именно на освещенность Renault. Зафиксировано и различие освещенности дорожного полотна, нижней части автомобиля и салона Renault Logan в представленных материалах. Выявленные обстоятельства приводят к различию распознавания объекта как препятствия, расположенного на поверхности дороги, пояснил он.

Специалист также заметил, что в ходе установления общей и конкретной видимости были совершены ошибки. Автомобиль Renault и пешеходы должны были находиться за пределами зоны видимости водителя автомобиля Lexus, а автомобиль приближаться к зоне ДТП. Такой подход позволил бы обеспечить идентичность ситуации, уточнил он. Однако по эксперименту они двигались задним ходом от места ДТП. Как разъяснил в ходе допроса специалист, такой аспект имеет наибольшее значение. Получается, что в ходе следственного эксперимента, водитель-наблюдатель заранее знал особенности сложившихся препятствий на дороге, когда тем временем водитель Кухи такой возможности не имел, считает он.

Удаление от поставленного автомобиля в место ДТП не соответствует ходу проведения эксперимента, описанных во многих литературных источниках, в том числе и открытых, заметил специалист. Так, по его мнению, для установления видимости необходимо приближаться, а не наоборот.

С учетом предоставленных материалов специалист также определил местоположение погибшего Струтинского в момент наезда автомобиля Lexsus. Так, погибший находился на встречной для этого автомобиля полосе движения, находясь на расстоянии минимум 0,8 метра и был обращен к передней части автомобиля левой задней стороной.

Во время судебного заседания сторона защиты подала ещё одно ходатайство. Как неоднократно указывала сторона защиты, механизм ДТП по делу так и не не установлен, что по мнению стороны защиты недопустимо. Адвокат запросила проведение дополнительной экспертизы с применением программы PC-Crash. Данная разработка позволяет смоделировать, а затем визуализировать в 2D и 3D-форматах механизм ДТП до мельчайших подробностей, на основе представленных следов с места происшествия. О работе программы в ходе допроса рассказал специалист.

Решение по этому ходатайству, а также по приобщению заключения специалиста суд огласит на следующем заседании.

Ирина Быстрова