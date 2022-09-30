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АвтоМир / Происшествия / ДТП

16-летний водитель уснул за рулем и врезался в дерево в Плюсском районе

03.10.2022 14:14|ПсковКомментариев: 0

16-летний автомобилист уснул за рулем и попал в ДТП в Плюсском районе 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Около 4.00 на 42-м километре автодороги Заполье - Гдов водитель 2006 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21074, на прямом участке дороги съехал в кювет и врезался в дерево.

С его слов, инцидент произошел из-за того, что он уснул.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир 2004 года рождения. Их госпитализировали.

Теги: #ДТП #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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