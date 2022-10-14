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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водители двух фур погибли в результате ДТП в Островском районе

14.10.2022 08:56|ПсковКомментариев: 0

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Островском районе 13 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В 23.10 на 29-м километре дороги Остров - Вышгородок водитель большегруза Volvo, мужчина 1953 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с минивэном Opel Vivaro, которым управлял мужчина 1994 года рождения, после чего произошло столкновение Volvo и большегруза DAF, за рулем фуры был мужчина 1976 года рождения.

В результате ДТП два водителя грузовых автомобилей погибли на месте, водителю и пассажирам Opel оказана медицинская помощь.

На месте работали экстренные службы. Обстоятельства происшедшего выясняются

Теги: #ДТП #островский район #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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