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Женщина погибла в результате ДТП в Печорском районе

Женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Печорском районе 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня в 18:50 на 19-м километре автодороги «граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск» водитель автомобиля ВАЗ-2115, женщина 1971 года рождения, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила лобовое столкновение с большегрузом DAF под управлением мужчины 1964 года рождения.

В результате столкновения пассажир ВАЗа, женщина 1949 года рождения, погибла на месте. Также пострадала сама водитель ВАЗа и пассажир 1964 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в Псковскую областную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.