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Погиб псковский автогонщик Денис Гаврилов

Псковский автогонщик Денис Гаврилов погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация автомобильного спорта Псковской области

«Денис с детства профессионально занимался автомобильным спортом, был участником и призером этапов всероссийских соревнований по картингу. С самых первых этапов чемпионата Псковской области по автомобильному многоборью сел за руль родительского автомобиля, показывая высокие результаты, становился чемпионом Псковской области», - рассказали в Федерации.

Денис Гаврилов также был участником этапов кубка России по ралли.

«На дорогах общего пользования Денис всегда был законопослушным водителем, показывая пример рядовым участникам дорожного движения. Позитивный, веселый и добродушный, он был одним из лучших членов автоспортивного сообщества Псковской области. Денису было 34 года, у него осталось трое детей. Федерация автоспорта Псковской области будет оказывать содействие следственным органам в установлении истинных причин гибели», - добавили в Федерации.

Прощание состоится в церкви Богоявления Господня в Пскове (улица Герцена, 7) сегодня, 19 декабря, в 15:00.