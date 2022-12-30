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Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе, пострадала петербурженка

Автомобиль Renault Logan вылетел в кювет в Великолукском районе утром 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной Госавтоинспекции.

Фото здесь и далее: ГИБДД

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 10:10 на 8 километре дороги Великие Луки - Ущицы. Великолучанин 1958 года рождения за рулем Renault Logan выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал в кювет.

В дорожной аварии пострадала петербурженка 1967 года рождения, которая находилась на заднем сиденье. По предварительной информации, она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.