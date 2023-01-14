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Пожилая пара пострадала в тройном ДТП в Великолукском районе

Пожилая пара пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Великолукском районе сегодня, 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной Госавтоинспекции.

Фото здесь и далее: ГИБДД

Дорожная авария случилась в 12:25 на 7 километре автодороги Великие Луки - Новосокольники. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 1985 года рождения при совершении обгона столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением мужчины 1946 года рождения, после чего произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением мужчины 1981 года рождения.

Телесные повреждения получил водитель Lada Granta и его пассажир - женщина 1949 года рождения.

«Виновник ДТП не имеет права управления. Также у него установлено состояние алкогольного опьянения», - добавили в ведомстве.