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Водитель пострадал при столкновении двух ВАЗов в Порховском районе

Один из водителей пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Порховском районе 21 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на автодороге Новгород - Псков около 9 00. По предварительной информации, водитель машины ВАЗ-2115 не предоставил первоочерёдное право проезда перекрёстка водителю автомобиля ВАЗ-2112, в результате чего произошло столкновение.

Одного из водителей госпитализировали.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП в полиции проведут проверку.