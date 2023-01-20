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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель пострадал при столкновении двух ВАЗов в Порховском районе

21.01.2023 19:05|ПсковКомментариев: 0

Один из водителей пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Порховском районе 21 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на автодороге Новгород - Псков около 9 00. По предварительной информации, водитель машины ВАЗ-2115 не предоставил первоочерёдное право проезда перекрёстка водителю автомобиля ВАЗ-2112, в результате чего произошло столкновение.

Одного из водителей госпитализировали.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП в полиции проведут проверку. 

Теги: #ДТП #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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