Стали известны подробности ДТП с наездом на световую опору на Запсковье

Водитель не справился с управлением и совершил наезд на световую опору на улице Инженерной в Пскове 23 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ГИБДД управления МВД России по городу.
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 9.00 у дома №90б на улице Инженерной. Водитель автомобиля Renault Fluence, мужчина 1994 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.
Инцидент оформили как ДТП с техническими повреждениями, уточнили в ведомстве.
По информации ПЛН, ДТП произошло по вине пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.