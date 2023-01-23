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Стали известны подробности ДТП с наездом на световую опору на Запсковье

Водитель не справился с управлением и совершил наезд на световую опору на улице Инженерной в Пскове 23 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ГИБДД управления МВД России по городу.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 9.00 у дома №90б на улице Инженерной. Водитель автомобиля Renault Fluence, мужчина 1994 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

Инцидент оформили как ДТП с техническими повреждениями, уточнили в ведомстве.

По информации ПЛН, ДТП произошло по вине пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.