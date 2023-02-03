Два человека погибли в результате аварии на трассе Петербург – Псков

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге Санкт-Петербург – Псков 6 февраля, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в 8.17 на 36-м километре автодороги, столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, в результате аварии двое человек скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, были госпитализированы.
Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.