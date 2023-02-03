Водитель BMW врезался в автомобиль на улице Коммунальной в Пскове

Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Пскове из-за объезда столкнувшихся автомобилей. ФОТО

Fiat и Chevrolet столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове

Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове

Два человека погибли в результате аварии на трассе Петербург – Псков

Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Пскове из-за объезда столкнувшихся автомобилей. ФОТО

Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Пскове из-за объезда столкнувшихся автомобилей. ФОТО

АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека погибли в результате аварии на трассе Петербург – Псков

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге Санкт-Петербург – Псков 6 февраля, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло в 8.17 на 36-м километре автодороги, столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, в результате аварии двое человек скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, были госпитализированы. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.