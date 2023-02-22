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Молодого человека сбили в Пскове, полиция ищет свидетелей ДТП

Неустановленный водитель сбил молодого человека на улице Рокоссовского в Пскове 24 февраля, разыскиваются свидетели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №22 в 20.35. Неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, молодого человека 2000 года рождения. Водитель скрылся с места ДТП. Пешехода госпитализировали. По предварительной информации, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Полиция разыскивает свидетелей ДТП.

«Если вы или ваши знакомые стали очевидцем случившегося, если у вас есть запись с видеорегистратора или иная полезная информация, необходимо сообщить ее по телефону: 102!» - призвали в ведомстве.