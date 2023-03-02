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В Писковичах водитель «Лады» при движении задним ходом сбил наклонившуюся пенсионерку

В Писковичах совершен наезд на пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД Псковского района, это произошло 2 марта в 14.30 у дома №11, на автодороге Псков – Писковичи – Муровицы.

Водитель LADA Priora 1982 года рождения при движении задним ходом совершил наезд на пожилую женщину 1948 года рождения, находившуюся на проезжей части. Женщина после удара бампером упала и получила травмы лица.

Водитель трезвый.

По неофициальной информации от очевидцев, пострадавшая искала в луже резиновый наконечник от костыля, потерянный ранее. Находившиеся поблизости люди кричали, чтобы она ушла с проезжей части. Женщина в момент наезда наклонилась, поэтому водитель ее не заметил.